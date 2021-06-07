Kahramanmaraş’ta 1 milyon 820 kaçak makaron ele geçirildi

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube görevlilerince yapılan risk analiz çalışmaları neticesinde gece yarısı Kahramanmaraş-Kayseri çevreyolu üniversite kavşak civarında durdurulan araçta yapılan aramada 1.820.000 adet bandrolsüz gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Araçta bulunan şoför E.Ö ve H.H hakkında yasal işlem başlatıldı.