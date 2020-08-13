Kahramanmaraş'ta 1. Ulusal Sazan Balığı Yakalama Yarışması!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sütçü İmam Üniversitesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Amatör Olta Balıkçıları Kara Avcılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMOBDER) işbirliği ile 12-13 Eylül tarihleri arasında 1. Ulusal Sazan Balığı Yakalama Yarışması yapılacak.
KAHRAMANMARAŞ 13.08.2020, 13:15 13.08.2020, 13:55
111
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile KSÜ, KAMOBDER ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliği ile şehrimizde ilk defa balık yakalama yarışması düzenlenecek.
Menzelet Mesire Alanı’nda 12-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 1. Ulusal Sazan Balığı Yakalama Yarışmasına katılmak için müracaatlar 14 Ağustos Cuma günü online olarak gerçekleştirilecek.
Toplamda her biri 3 kişi olmak üzere 30 takımın yarışacağı yarışma 12 Eylül Cumartesi günü başlayıp, 13 Eylül Pazar günü sona erecek. Yarışmaya katılmak isteyen takımlar; 14 Ağustos Cuma günü saat 10.00’da www.kahramanmaras.bel.tr adresinden kayıt yaptırabilecekler.
36°
açık
Namaz Vakti 13 Ağustos 2020
|İmsak
|04:09
|Güneş
|05:40
|Öğle
|12:42
|İkindi
|16:28
|Akşam
|19:35
|Yatsı
|20:59
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25