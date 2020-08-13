Kahramanmaraş'ta 1. Ulusal Sazan Balığı Yakalama Yarışması!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile KSÜ, KAMOBDER ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliği ile şehrimizde ilk defa balık yakalama yarışması düzenlenecek.

Menzelet Mesire Alanı’nda 12-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 1. Ulusal Sazan Balığı Yakalama Yarışmasına katılmak için müracaatlar 14 Ağustos Cuma günü online olarak gerçekleştirilecek.

Toplamda her biri 3 kişi olmak üzere 30 takımın yarışacağı yarışma 12 Eylül Cumartesi günü başlayıp, 13 Eylül Pazar günü sona erecek. Yarışmaya katılmak isteyen takımlar; 14 Ağustos Cuma günü saat 10.00’da www.kahramanmaras.bel.tr adresinden kayıt yaptırabilecekler.