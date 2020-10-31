Kahramanmaraş’ta 100 öğrenciye tablet dağıtıldı

Keşkül Yardım Derneği tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformundan canlı yayınlanan dersleri takip etmeleri ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanmaları için 8. sınıf öğrencilerine tablet hediye edildi.

Derneğin Genel Başkanı Sema Coşkun, Çağlayancerit Ortaokulu'nda düzenlenen törende, özellikle Afrika, Bangladeş, Arıkan, Suriye, Filistin gibi dünyanın birçok ülkesinde çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Hanefi Sarıaltun ve Gazeteci, Yazar Cem Küçük tarafından 8. sınıf öğrencilerine tablet dağıtıldı.

Program Belediye Başkanı Sarıaltun'un katılımcılara bölgeye özgü Çağlayancerit cevizi hediye etmesiyle sona erdi.