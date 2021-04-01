Kahramanmaraş’ta 11 dönümlük çilek serası!

Kahramanmaraş'ta bir girişimci 11 dönüm arazi üzerinde Hindistan cevizi kabuğu (kokopit) ile topraksız organik çilek üretimine başlandı.

Dulkadiroğlu ilçesi, Şerefoğlu Mahallesinde 11 dönüm kapalı alanda 235 bin çilek fidesi ekildi, topraksız çilek tesisi hizmete girdi.

11 dönüm üzerine kurulan çilek serasında Hindistan cevizi kabuğu liflerinden oluşan özel madde ile topraksız çilek üretimine başlanarak Kahramanmaraş’tan dünyaya ihracat yapılıyor.

Ziyaretçilerin kendi eliyle doğal organik çileğini toplayıp güzel bir hafta sonu geçirmek için fırsat bulabileceği Topraksız çilek serasında kapılar tüm bölge insanına açık.

Bankadan ayrılarak çilek üretimine başlayan Ümit Uçar bu yıl 150 ton rekolte beklemekte. Ayrıca Odun ateşinde yapılan doğal organik çilek reçelini de burada bulmak mümkün.

“Kahramanmaraş’ın ikliminin çilek üretimine çok uygun olduğunu ve bunu en kaliteli topraksız serada yapılacağını düşünerek bu adımı attıklarını belirten Sera sahibi Ümit Uçar bu süreci Aksu Haber’e değerlendirdi.