Kahramanmaraş'ta 118 kök hint keneviri ele geçirildi!
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda 118 kök hint keneviri ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ 03.07.2020, 18:46 03.07.2020, 19:12
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İlçeye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde kenevir yetiştirildiği bilgisini alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi
Ekipler iki ayrı bahçede dikili vaziyette 113 kök hint keneviri ele geçirdi.
Olayla ilgisi bulunan M.Ç. (55) ve M.D. (45) hakkında yasal işlem yapıldı.
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