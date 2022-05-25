Kahramanmaraş’ta 12 yıl hapis cezasıyla aranan hırsız yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan aranan 21 yaşındaki Y.A’nın adresini tespit etmesi üzerine harekete geçti. Onikişubat İlçesi Karacaoğlan Mahallesinde yakalanan şüpheli gözaltına alındı. 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Y.A emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.