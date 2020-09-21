Kahramanmaraş'ta 127 kişi ile 5 iş yerine toplam 129 bin 750 lira para cezası uygulandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uymayan 127 kişi ile 5 iş yerine toplam 129 bin 750 lira para cezası uygulandı.
KAHRAMANMARAŞ 21.09.2020, 18:43 22.09.2020, 10:32
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 127 kişi ile 5 iş yerine toplam 129 bin 750 lira idari para cezası uygulandı.
Elbistan’da son günlerde koronavirüs vaka sayısının artması üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri denetimlerini artırdı.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan 127 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci Maddesi uyarınca 900 lira, 5 iş yerine 3 bin 150 lira, olmak üzere toplamda 129 bin 750 lira idari para cezası uygulandı.
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