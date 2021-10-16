Kahramanmaraş’ta 13 kişi silahlarıyla birlikte yakalandı 

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, yoğun şekilde suç ve suçluyla mücadele kapsamında, havaya ateş eden, çoğunluğu sabıkalı silah taşıyan ve olaylarda silah kullanmaya yeltenen kişilere fırsat vermiyor.

Alınan bilgilere göre, İl genelinde son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, havaya ateş ederken suçüstü yakalanan 2 kişi, sokak üzerinde silah taşırken 3 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 8 kişi yakalandı. Toplamda 1 adet ruhsatlı tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 13 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Park ve bahçelerde yapılan denetimlerde 3 şahıs üzerinden suçta kullanılabilecek bıçaklar ele geçirildi. Bu bıçaklara el konularak, şahıslara emre aykırı davranıştan işlem yapıldı. Silahla yakalanan 13 kişiye ise, adli ve idari İşlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ateşli silahlarla vatandaşlarımızın huzur ve sükunetini bozan, havaya ateş eden şahıslara yönelik etkin mücadele yürütülerek, vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü tedbirin kararlılıkla alınmaya devam edileceği ifade edildi.