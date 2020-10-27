Kahramanmaraş'ta 1375 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi!

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara satışını engellemek amacıyla il merkezinde bazı bölgelerde işyerlerine yönelik takip ve arama yaptı. Yapılan operasyonda zula tabir edilen bölgeleri detaylı arayan polis, bir işyerinde boya kutuları arasına zula edilmiş 1375 paket kaçak sigara ele geçirdi.

İsyeri sahibi M.B. gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü tarafından, kaçakçılık suçları ile çevre yollarında ve il genelinde sıkı bir takip yapıldığı, bu tip suçlara asla müsade edemeyeceği belirtildi.