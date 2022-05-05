Kahramanmaraş’ta 14 katlı binada yangın paniği

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesine bağlı Saçaklızade Mahallesi’nde yer alan 14 katlı Kerem Apartmanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden apartman sakinlerinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol alınırken, dumandan etkilenen apartman sakinleri itfaiye merdiveniyle aşağı indirildi. Yangında dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahale bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerince yapıldı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.