Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz anma etkinlikleri

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü nedeniyle Demokrasi meydanında düzenlenecek anma etkinlerine katılmak üzere gelen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uygun hazırlanan alanda yerlerini aldı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında alana gelen vatandaşların pandemi tedbirleri kapsamında sağlık çalışanları tarafından ateşleri ölçülerken, polis ekiplerince üst araması yapıldıktan sonra alana girmelerine izin verildi.

Onikişubat Belediye ve Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından vatandaş Türk Bayrağı, su ve meyve suyu dağıtıldı.

Haber - Fotoğraf: Gökhan ÇALI