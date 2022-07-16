Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz Coşkusu

Şeyh Adil Mezarlığı’nda Şehitlik ziyaretiyle başlayan program, Ulu Cami’nde yapılan suların ardından kortej yürüyüşüyle devam etti.

Ardından Demokrasi Meydanı’nda saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Burada, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.

“Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağız”

Başkan Güngör, açıklamasında; “Milletimizin 15 Temmuz gecesi gösterdiği bu direniş, esasen tarih sahnesinde var olma yok olma mücadelesi ile karşı karşıya kaldığında hep ortaya çıkan sinesinde barındırdığı saf İslam ve diriliş ruhudur. Bu ruh; Maraş’ta Ali Sezai Efendi, Sütçü İmam, Abdal Halil Ağa, Aslan Bey, Senem Ayşe, Evliya Efendi, Rıdvan Hoca ve nice isimsiz kahraman olur. Bu ruh; 15 Temmuz’da ‘Haine sıkmak için ilk kurşunu tetikte bekleyen o korkusuz Dedem Sütçü İmamdandır elim’ diyen Ömer Halisdemir olur” dedi.

Başkan Güngör’ün ardından AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ile Vali Ömer Faruk Coşkun birer konuşma yaptılar.

Yapılan konuşmaların ardından etkinlik, Mehmet Ercan, şiir ve Kahramanlık türkülerini seslendirmesi ve 15 Temmuz Kısa filminin gösterimi, Orhan Hakalmaz konseri, kaside-ilahi dinletisi, Kuran-ı Kerim tilavetiyle sürdü.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı videolu mesajı da katılımcılara izletildi.

Etkinlik, tüm camilerde ve Demokrasi meydanında 00.13’de sela okunmasıyla sona erdi.