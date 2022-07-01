Kahramanmaraş’ta 16 şüpheli şahıstan, 20 adet silah ele geçirildi

Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, sokak üzerinde silah taşırken 7 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 9 kişi yakalandı.

13 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatlı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet havalı tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 20 adet ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Park ve bahçelerde yapılan denetimlerde 4 şahıs üzerinden suçta kullanılabilecek bıçaklar ele geçirildi. Bu bıçaklara el konularak, şahıslara emre aykırı davranıştan işlem yapıldı.

Silahla Yakalanan 16 şahsa da adli ve İdari İşlem yapıldı.

Ateşli silahlarla vatandaşlarımızın huzur ve sükûnetini bozan, havaya ateş eden şahıslara yönelik etkin mücadele yürütülerek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için her türlü tedbir alınmaya devam edilecektir.