Kahramanmaraş'ta 18 Mart kutlandı!

Kahramanmaraş Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törene, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fatma Zehra Arslantaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Coşkun, Arslantaş ve Terzioğlu, şehitlikte bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vali Coşkun, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin, tarihte eşi benzeri olmayan bir kahramanlık destanı ve Cumhuriyet'in kuruluşuna giden önemli bir adım olduğunu belirterek, "Çanakkale Zaferi hiç kuşkusuz sonuçları itibarıyla tarihin akışını ve her şeyden önemlisi Türk milletinin kaderini değiştiren çok önemli bir zaferdir." ifadelerini kullandı.

Tören, protokol üyelerinin şehit mezarlarına karanfil bırakması ve okunan Kur’an-ı kerim tilaveti ve edilen dualarla devam etti.

Daha sonra Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezine geçilerek burada yapılan çeşitli etkinlikler okunan şiirler ve türkülerle tören sona erdi.