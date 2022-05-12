Kahramanmaraş’ta 2 çocuk babasından 1 aydır haber alınamıyor

Onikişubat ilçesine bağlı Süleyman Şah Mahallesi’nde yaşayan 39 yaşındaki Ali Soy, 16 Nisan’da ayrıldığı evine bir daha geri dönmedi. Ali Soy’dan haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Yetkililerden oğlunun bulunması için yardım isteyen baba Selahattin Soy, “Oğlumuzdan 1 aydır haber alamıyoruz. Psikolojimiz alt üst oldu, ciğerimiz yanıyor, içimiz kan ağlıyor. İnşallah yetkililer bir an önce oğlumu sağ salim bulur. Bilgi sahibi olan kişilerin güvenlik güçlerine yada 0 538 720 13 96 iletişim kurmalarını rica ederim” dedi.