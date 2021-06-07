Kahramanmaraş’ta 2. el araç fiyatları cep yakıyor

Onikişubat İlçesi Kayseri yolu üzerinde yer alan Galericiler Sitesi’nde esnaf olan Burak Can Akıllı, korona virüs (Covid-19) salgını başta olmak üzere dövizlerde yaşanan artış sıfır oto alımlarını düşmesi nedeniyle 2. el fiyatlarında artışa neden olduğunu söyledi.

Ayrıca piyasada yaşanan belirsizlik nedeniyle otomobil alacak insanların kararsız kaldığına değinen Akıllı, “Şuan hiçbir 2. el araç normal değerinde satılmıyor. Araçlar salgın ve diğer unsurlar bahane edilerek yüksek fiyata satılıyor. Dün sattığımız otomobili bugün aynı fiyata alamıyoruz. Bunun dışında halen yasa çıkmasına rağmen diğer meslek gurupları bizim işimizi yapıyor. Biz galerici esnafı tüm yasal prosedürü yaparak çalışırken, bu işi ek iş olarak yapan insanların haksız kazanç elde ediyor. Umarım en kısa zamanda eksi günlerimize döneriz” dedi.