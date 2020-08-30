Kahramanmaraş'ta 2 tır çarpıştı: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 30.08.2020, 15:33 30.08.2020, 18:22
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki Gaziantep-Kahramanmaraş Kara yolunda seyir halinde olan O.G. idaresindeki 27 RM 218 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen M.K.S. idaresindeki 27 RM 263 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada yaralanan O.G. 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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