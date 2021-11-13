Kahramanmaraş’ta 2 yıl sonra amatör futbol sezonu başladı.

Batıpark Futbol Kompleksinde gerçekleştirilen yeni sezonun açılış karşılaşmasına TBMM İçişleri Komisyon Başkanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Ekrem Karaoğlan ve yönetim kurulu üyeleri, Futbol İl Temsilcisi Ali Kazancı ile çok sayı da taraftar katılım sağladı.

Sezonun ilk başlama vuruşu TBMM İçişleri Komisyon Başkanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş gerçekleştirdi.

Başlama vuruşunun ardından karşılaşmayı takip eden kent protokolü açıklamalarda bulundu.

Aksu Haber ekibi olarak sezon ilk maçından bazı golleri de sizler için görüntüledik.