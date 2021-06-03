Kahramanmaraş’ta 200 dekar buğday tarlasıyla besi ahırı kül oldu

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Şekeroba Mahallesi Kubat mevkiinde ekili buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye 4 itfaiye aracıyla, 50 personel sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına bölge halkı destek verdi. Ekipler yangını yaklaşık 3 saatte ancak kontrol altına aldı. Yangında 200 dekarlık buğday tarlası zarar görürken, bir besi ahırı da kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.