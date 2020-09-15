Kahramanmaraş’ta 2020-2021 Eğitim- Öğretim yılı ilköğretim haftası kutlama programı düzenlendi
Kahramanmaraş’ta 2020-2021 Eğitim-öğretim yılı İlköğretim Haftası Kutlama programı düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 15.09.2020, 18:38 15.09.2020, 20:03
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Program kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz tarafından Atatürk Anıtına Çelenk sundu.
Ardından saygı duruşu ve İstiklal marşı okunarak program sonlandırıldı.
Burada bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.
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