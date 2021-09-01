Kahramanmaraş’ta 2021-2022 Adli Yılı törenle açıldı

Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Adliyesi’nde düzenlenen 2021-2022 Adli Yılı açılış törenine katıldı.

KAHRAMANMARAŞ 01.09.2021, 21:17
Kahramanmaraş’ta 2021-2022 Adli Yılı törenle açıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan törene, Vali Ömer Faruk Coşkun, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Baro Başkanı Av. Muhammed Burak Gül ve yargı mensupları katıldı.

Törende konuşan Baro Başkanı Gül, “Bizler Avukatlar olarak güven veren bir hukuk sistemi için Hakimler ve Savcılarla birlikte el ele vererek savunma hakkımızın sonuna kadar adil bir şekilde kullanılması adına çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 

Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı ise yaptığı konuşmada Adalet olgusunun öneminden bahsederek, hukukun herkese eşit uzaklıkta olduğunu, adaletin sağlanması için tüm yargı mensuplarıyla birlikte yoğun mesai harcamaya devam edeceklerini belirtti. 

Vali Coşkun ise, 2021-2022 Adli Yılının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, adaletin tecellisi için özverili bir şekilde görev yapan yargı mensuplarına teşekkürlerini iletti.

#Ömer Faruk Coşkun #Kahramanmaraş #Adli Yılı #AksuTV #AksuTVHaber
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