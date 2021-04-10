Kahramanmaraş’ta 28 bin kadına destek oldu
Mikro Kredi bayanların en büyük desteği olmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 10.04.2021, 14:28 10.04.2021, 14:54
2007’den bu yana Kahramanmaraş’ta ve ilçelerinde hizmet veren mikrokredi 28 bin Kahramanmaraş’lı kadınlara destek oldu.
Kadınların en büyük destekçisi olan mikrokredi iş yeri açmak isteyen kadınların umut ışığı oldu.
Türkiye grameen mikrofinans programı güneydoğu anadolu bölge müdürü mustafa pehlivan aksu haber’e açıklama yaparak mikrokredi hakkında bilgiler verdi.
“Ben yapamam diyen tüm kadınları ofislerimize bekliyoruz bizler Kahramanmaraş’ta 2007’den itibaren hizmet veriyoruz ve 28 bin Kahramanmaraşlı kadınımıza destek olduk destek olmaya devam ediyoruz. Mikro kredi belkide sizlerin en büyük destekçinizdir o yüzden yapamam demeyin”
Haber – Emre Ataç
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