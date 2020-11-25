Kahramanmaraş’ta 3 araç birbirine girdi!

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre eski itfiaye yönünden çarşı istikametine gitmekte olan 07 EKZ 91 plakalı araç sürücüsü H.D., sol şeritteki park yerine gireceği esnada karşı yönden gelen M.H. kontrolündeki 34 LP 3537 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 LP 3537 plakalı otomobil, Suriye uyruklu R.T. ile birlikte park halindeki 46 ABC 594 plakalı araca arkadan çarptı. İki aracın arasına sıkışan Suriyeli R.T. kazada ayaklarna aldığı darbe sonucu yaralandı. Olay yerine çağırdığı ambulansla yaralı R.T. tıp fakültesine kaldırıldı.

'VATANDAŞLARIN AMBULANSA TEPKİSİ'

Olay yerine çağırılan ambulansın geç gelmesi sebebiyle vatandaşlar sinirlerine hakim olamadı.