Kahramanmaraş’ta 3 ayda uyuşturucudan 757 kişiye işlem yapıldı
Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri, 2021 yılının ilk 3 ayı içerisinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 757 kişi hakkında yasal işlem yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 07.04.2021, 15:17
Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2021 yılı ilk üç ay içerisinde icra edilen operasyonlar neticesinde; 489 olay ortaya çıkartılarak bu olaylarda 10.366 gram esrar, 965 gram Metamfetamin, 700 gram bonzai, 66 gram eroin, 67 adet extacy, 145 adet captagon ve 214 adet sentetik hap ele geçirdi. Yapılan operasyonlar sonucu yakalanan toplam 757 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
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