Kahramanmaraş’ta 3 ayrı noktada yangın!

Onikişubat ilçesinde bir işyerinin deposu, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.



Barbaros Mahallesinde bir iş yerinin yanındaki içerisinde ahşap ve plastik ambalajların bulunduğu depoda yangın çıktı.



Rüzgarın etkisiyle kısa sürede genişleyen yangına, Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 8 itfaiye aracı, 3 su tankeri ve 30 itfaiye eri müdahale etti.



Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında depo kullanılamaz hale geldi.



Öte Yandan Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yangın nedeniyle 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Gedemen Mahallesi Kazmabağları mevkisindeki ormanlık arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.



Türkoğlu ilçesinde de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.



Ceceli Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.



Yangın, 60 yer personelinin destek verdiği çalışmayla büyümeden kontrol altına alındı.