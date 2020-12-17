Kahramanmaraş'ta 3 tır çarpıştı: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 17.12.2020, 15:06 17.12.2020, 20:39
Alınan bilgiye göre, C.A.A. yönetimindeki 99 JP 707 plakalı tır, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunun 13. kilometresinde önünde seyir halindeki R.M.B'nin kullandığı 99 UK 393 plakalı tıra çarptı.
R.M.B'nin kullandığı tır ise önünde bulunan ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 AUA 52 plakalı tıra çarptı.
Tırın içerisinde sıkışan C.A.A, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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