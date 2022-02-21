Kahramanmaraş’ta 35 yıldır bakır kapları parlatıyor!
Kahramanmaraş'ta kalaycı ustası, mutfakların vazgeçilmezi olan bakır eşyalara olan ilginin azaltmasına rağmen 35 yıldır kalaylı kapları parlatıyor.
KAHRAMANMARAŞ 21.02.2022, 10:08
Bakırcılar Çarşısı'nda bakır eşya tamirciliği ve kalıcılık yapan 2 çocuk babası Kamber Çabukyürür, (51) kalaylanan kapların daha sağlıklı olduğunu dile getirdi. Eski dönemlerde yaşayan insanların bakır kap kullandıkları için daha sağlıklı ve uzun yaşadıklarını dile getiren Çaburyürür," 1984 yılında Bakırcılar çarşısına çırak olarak geldim. O süreçten bu sürece burada halen çalışmaktayım. Bakırcılık üzerine ve parlatma üzerine çalışmalar yapıyorum. Burada ayran tasları, ayran kaşıkları ve birçok kapları kalaylayarak parlatma işlemi yapıyoruz. Bakır kaplar çok sağlıklıdır" dedi.
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