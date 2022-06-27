Kahramanmaraş’ta 38 sürücüye 11 bin 657 TL ceza

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerde algılanan yakalanma duygusunun oluşturulması maksadıyla drone İle havadan trafik denetimi yaptı.

Denetimlerde sürücüleri genel trafik kuralları konusunda bilgilendiren trafik ekipleri, kontrol ettiği 2 bin 185 araç içerisinde kural ihlali yapan 38 sürücüye 11 bin 657 TL idari para cezası uyguladı.

