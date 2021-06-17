Kahramanmaraş’ta 383 bin 595 doz aşı uygulandı
Salgına karşı "milli mücadele" yürüten hastaneler günlük aşı uygulama kapasitesini artırıyor.
KAHRAMANMARAŞ 17.06.2021, 16:02 17.06.2021, 18:05
Aşılama programında yaş grubunun düşürülmesi ve yeni meslek gruplarının da programa dahil edilmesiyle hastaneler ve aile hekimliklerinde yoğun bir aşılama dönemi başladı.
Türkiye'de bugünden itibaren 35 yaş üzeri tüm vatandaşlar için de aşı randevularını açılırken dün 1 milyon 416 bin 795 doz aşı uygulandı. Bu sayı Kahramanmaraş’ta ise 383 bin 595 olurken aşı uygulamaları Kahramanmaraş’ın dört bir yanında uygulanmaya devam ediyor.
Ayrıca Kahramanmaraş organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerde kovid-19 aşı uygulamalarını sürdürüyor.
Muhabir: Gökhan Çalı
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