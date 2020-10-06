Kahramanmaraş'ta 39 uyuşturucu satıcısı tutuklandı!
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda son 1 ayda 39 uyuşturucu satıcısı tutuklandı.
Uyuşturucu ticaretiyle amansız bir mücadele sürdüren Kahramanmaraş Polisi, zehir tacirlerine yönelik çevre yollarında ve İl genelinde sıkı bir takip yaptı. Uyuşturucunun sevk edildiği yerlerden iz süren narkotik polisleri, bir yandan da çevre yolu uygulamalarına, genel ve mahalle bazlı uygulamalara ağırlık verdi. Uyuşturucu kullanıcılarını ve satıcılarını adım adım takip eden Narkotik Polisleri, ard arda operasyonlar yaparak çok sayıda adrese baskın düzenledi. Son 1 ayda kapsamlı bir şekilde operasyonlar yapan polis, uyuşturucu satışına 29 olayda suçüstü yaptı. Park, bahçe, meydan, metruk binalar, umuma açık yerler, sokak araları, araçlar ve evlerde suçüstü yapan polis, çok sayıda kullanıcı şahsın yanı sıra uyuşturucu satan 39 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Sevkiyat yapan, dağıtan ve torbacılık yoluyla sokak satışı yapan şüpheliler ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Adliyeye sevk edinen 39 şüpheli Türk Ceza Kanununun 188. Maddesi kapsamında Uyuşturucu Madde Ticareti yapmaktan tutuklandı.
39 kişi Aksu Kapalı Cezaevine teslim edildi.
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