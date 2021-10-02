Kahramanmaraş’ta 41 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda; silahla Yağma suçundan 38 yıl 1 ay 12 gün hapis cezası ile aranan 1 kişi, nitelikli cinsel istismar suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi, hırsızlık suçlarından toplamda 9 yıl 24 gün ve 5 yıl hapis cezası ile aranan 2 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapma, hırsızlık, yaralama, mala zarar verme, muhafaza görevini kötüye kullanma suçlarından 1 ile 4 yıl arasında hapis cezası ile aranan 37 kişi, yakalama müzekkeresi ile aranan 24 kişi olmak üzere olmak üzere 65 aranan şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 65 kişiden 41’i tutuklanarak, cezaevine konuldu.