Kahramanmaraş’ta 41 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, son bir hafta içerisinde aranan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 63 kişiden 41’i tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 24.04.2021, 10:56 24.04.2021, 12:28
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son bir haftada hakkında yakalama kararı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olan 63 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden hakkında çeşitli suçlardan toplamda 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F. U’da (37) aralarında bulunduğu 41 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. Hakkında yakalama kararı bulunan 22 kişinin ise emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
Polis ekipleri ayrıca, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 6 şüpheliyi, 7 adet silahla birlikte suçüstü yakaladı.
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