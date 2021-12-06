Kahramanmaraş’ta 41 kütüphanenin toplu açılış töreni yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı’nın "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında Kahramanmaraş’ta yapılacak olan 426 adet kütüphanenin 41 tanesinin toplu açılış töreni, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül’ün katılımıyla gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 06.12.2021, 16:41 06.12.2021, 19:19
Proje kapsamında 11 ilçede eş zamanlı açılış töreni düzenlenirken, Gül ve beraberindeki il ve ilçe milli eğitim kadrosu, Mimar Sinan İlkokulu’nda bulunan kütüphanenin açılışı için kurdele kesti.
Burada açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, teşrifleri ile bizleri onurlandıran Genel Müdürümüz Mehmet Nezir Gül’e katılımlarından dolayı teşekkür ederim” dedi.
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül’de, “çocuklarımızın kitapla büyümelerini sağlamak amacıyla Türkiye genelinde kütüphanelerimizi açmaya devam ediyoruz” dedi.
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