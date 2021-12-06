Kahramanmaraş’ta 41 kütüphanenin toplu açılış töreni yapıldı

Proje kapsamında 11 ilçede eş zamanlı açılış töreni düzenlenirken, Gül ve beraberindeki il ve ilçe milli eğitim kadrosu, Mimar Sinan İlkokulu’nda bulunan kütüphanenin açılışı için kurdele kesti.

Burada açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, teşrifleri ile bizleri onurlandıran Genel Müdürümüz Mehmet Nezir Gül’e katılımlarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül’de, “çocuklarımızın kitapla büyümelerini sağlamak amacıyla Türkiye genelinde kütüphanelerimizi açmaya devam ediyoruz” dedi.