Kahramanmaraş’ta 451 kök kenevir ele geçirildi
Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 451 kök kenevir ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 04.06.2021, 10:29
Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Pazarcık İlçesine bağlı Tilkiler Mahallesi Halolar mevkiinde E.G. (28) tarım arazisinde ve evinin bahçesinde yaptığı aramada 451 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili E.G. gözaltına alınırken, kenevir bitkilerine imha edilmek üzere el konuldu.
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