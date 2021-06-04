Kahramanmaraş’ta 451 kök kenevir ele geçirildi

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Pazarcık İlçesine bağlı Tilkiler Mahallesi Halolar mevkiinde E.G. (28) tarım arazisinde ve evinin bahçesinde yaptığı aramada 451 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili E.G. gözaltına alınırken, kenevir bitkilerine imha edilmek üzere el konuldu.