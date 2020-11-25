Kahramanmaraş’ta 46 yıllık evli çiften örnek birliktelik

Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette konuşan Vali Coşkun, evlilikte inişli çıkışlı süreçlerin her zaman yaşanabileceğine dikkat çekerek, “Önemli olan eşler arasında saygı ve sevginin bir an bile olsa kaybedilmemesidir,” dedi.

Vali Coşkun konuşmasının devamında, “Bugün bilindiği üzere “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”. Bizde bu anlamlı günde genç çiftlerimize örnek olması açısından ailemizi ziyaret ettik. Ailemiz 46 yıldır mutlu ve huzurlu bir şekilde evlilik hayatlarını sürdürüyor. Daha nice yıllara temennisinde bulunuyoruz. Toplumumuz içinde şiddetin olmadığı, saygıyı ve sevgiyi içeren günler diliyoruz,” diye konuştu.

Sait Ahraz ise yaptığı konuşmada, 46 yıl önce severek evlendiklerini belirterek, eşimle birbirimize bu evlilik hayatını sonuna kadar devam ettireceğimizi söyledik ve çok şükür bu günlere kadar da mutlu ve huzurlu bir şekilde geldik,” dedi.

Sait Ahraz ziyaret esnasında eşine ithafen yazmış olduğu 46 yıllık evlilik hayatlarını anlatan bir de şiir okudu.

46 yıl boyunca mutlu bir evlilik sürdüren Sait Ahraz ve Günay Ahraz çiftine ziyaret sonrasında Vali Coşkun tarafından çiçek takdim edildi.