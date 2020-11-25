Kahramanmaraş’ta 46 yıllık evli çiften örnek birliktelik

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile birlikte, 46 yıl boyunca örnek bir evlilik sürdüren Sait Ahraz ve Eşi Günay Ahraz çiftini Bahçelievler Mahallesi’ndeki evinde ziyaret etti.

KAHRAMANMARAŞ 25.11.2020, 17:25 25.11.2020, 17:35
Kahramanmaraş’ta 46 yıllık evli çiften örnek birliktelik
Kahramanmaraş’ta 46 yıllık evli çiften örnek birliktelik
Kahramanmaraş’ta 46 yıllık evli çiften örnek birliktelik

Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette konuşan Vali Coşkun, evlilikte inişli çıkışlı süreçlerin her zaman yaşanabileceğine dikkat çekerek, “Önemli olan eşler arasında saygı ve sevginin bir an bile olsa kaybedilmemesidir,” dedi.

Vali Coşkun konuşmasının devamında, “Bugün bilindiği üzere “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”. Bizde bu anlamlı günde genç çiftlerimize örnek olması açısından ailemizi ziyaret ettik. Ailemiz 46 yıldır mutlu ve huzurlu bir şekilde evlilik hayatlarını sürdürüyor. Daha nice yıllara temennisinde bulunuyoruz. Toplumumuz içinde şiddetin olmadığı, saygıyı ve sevgiyi içeren günler diliyoruz,” diye konuştu.

Sait Ahraz ise yaptığı konuşmada, 46 yıl önce severek evlendiklerini belirterek, eşimle birbirimize bu evlilik hayatını sonuna kadar devam ettireceğimizi söyledik ve çok şükür bu günlere kadar da mutlu ve huzurlu bir şekilde geldik,” dedi.

Sait Ahraz ziyaret esnasında eşine ithafen yazmış olduğu 46 yıllık evlilik hayatlarını anlatan bir de şiir okudu.

46 yıl boyunca mutlu bir evlilik sürdüren Sait Ahraz ve Günay Ahraz çiftine ziyaret sonrasında Vali Coşkun tarafından çiçek takdim edildi.

#Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun #İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu #Kahramanmaraş #46 yıllık evli çift
Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 25 Kasım 2020
İmsak 05:51
Güneş 07:16
Öğle 12:24
İkindi 15:01
Akşam 17:23
Yatsı 18:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 9 17
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Göztepe 8 11
13. Malatyaspor 8 11
14. Sivasspor 8 9
15. Trabzonspor 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 7 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 10 14
10. Altay 8 13
11. Akhisar Bld.Spor 10 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 10 10
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 8 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 8 16
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. M. United 8 13
10. Crystal Palace 9 13
11. Arsenal 9 13
12. Wolverhampton 8 13
13. Man City 8 12
14. Leeds United 9 11
15. Newcastle 9 11
16. Brighton 9 9
17. Burnley 8 5
18. Fulham 9 4
19. West Bromwich 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Valencia 10 12
9. Elche 8 12
10. Getafe 9 12
11. Real Betis 9 12
12. Barcelona 8 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 10
15. Eibar 10 10
16. Athletic Bilbao 8 9
17. Real Valladolid 10 9
18. Levante 9 7
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7