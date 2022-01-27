Kahramanmaraş’ta 5 kişinin zehirlendiği doğalgaz faciası! Aksu TV'nin acı günü
Kahramanmaraş Kahramanmaraş’ta doğalgaz zehirlenmesi nedeniyle baba öldü, eşi ve çocukları tedavi altına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 27.01.2022, 12:34
Olay, Onikişubat İlçesi Abdulhamidhan Mahallesinde meydana geldi.
Onikişubat İlçesi Abdulhamithan Mahallesi 29. Sokak üzerinde ikamet eden aileden haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine adrese gelen ekipler, itfaiye yardımıyla ikamette yaptığı kontrolde Samittin Demir (39), eşi Badi Gül Demir (33), çocukları A.E.D (13), E.S.D (11) ile M.M.D (8) yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerince aile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan aileden baba Samittin Demir, hayatını kaybederken eşi ve çocuklarının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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