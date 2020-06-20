Kahramanmaraş'ta 6 saatlik kısıtlamada sokaklar sessizliğe büründü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile sağlık bakanı fahrettin koca tarafından lgs sınavına girecek öğrencilerin sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için 09.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması kararı verildi.

İçişleri bakanlığınca 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kısıtlamanın başladığı kahramanmaraş’ta cadde ve sokaklarda sessizlik hâkim olurken, kentin en işlek yerleri olan kıbrıs meydanı trabzon caddesi valilik meydanında sakinlik vardı.

6 saat sürecek ve saat 15.00'de sona erecek olan kısıtlamada şehrin sessizliğe büründüğü anlar drone ile görüntülendi.