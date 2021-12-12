Kahramanmaraş’ta 7 kişi zehirlendi

Kahramanmaraş kent merkezinde ve Elbistan ilçesinde metin alkol zehirlenmesi şüphesiyle 7 kişi, KSÜ Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.