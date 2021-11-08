Kahramanmaraş’ta 7. Tekstil Makinaları Fuarı açılış için gün sayıyor!
Tekstil sektörünün Türkiye’deki en önemli merkezlerinden biri olan Kahramanmaraş, 7. kez gerçekleştirilecek olan Tekstil Makinaları Fuarı’na gün sayıyor.
KAHRAMANMARAŞ 08.11.2021, 17:12 08.11.2021, 18:17
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, “11 Kasım Perşembe günü, firma temsilcilerimizi Tekstil Makinaları Fuarı’na bekliyoruz” dedi.
11 Kasım’da fuarın yanı sıra uluslararası tekstil zirvesine Kahramanmaraş’ın ev sahipliği yapacağını duyuran Başkan Balcıoğlu, Eximbank’ın açılışını gerçekleştireceklerini ve çok önemli isimlerin misafir edileceğini söyledi.
Namaz Vakti 08 Kasım 2021
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