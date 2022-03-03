Kahramanmaraş’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne Özel Etkinlik

Bu kapsamda, Necip Fazıl Kısakürek kültür merkezinde Kadın ve Çocuk isimli söyleşi etkinliği düzenlendi.



Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) yetkililerinin konuk olduğu etkinlikte çocuk savunuculuğu, çocuk istismarı ve istismarın hukuki yaptırımları gibi pek çok konu uzman konuklar tarafından ele alındı.