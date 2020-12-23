Kahramanmaraş’ta 80 muhtar mahallelerini temsilen kan bağışında bulundu.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesinde görev yapan muhtarlar Türk Kızılay’ının yapmış olduğu kampanyaya destek vererek farkındalık oluşturdular.

Kahramanmaraş Türk Kızılay’ı Kan Bağış Merkezi’ne gelen muhtarlar kan bağışında bulunmak için ilk olarak kan bağış formlarını doldurdular. Daha sonra tansiyonları ve değerleri ölçülerek kan vermelerinde bir sakıncası olmayan 80 muhtar Türk Kızılay’ına bağışta bulundu.



Başkan Gürpak, “Onikişubat Muhtarları olarak kan stoklarına hem fayda sağlamak hem de vatandaşlarımız için farkındalık oluşturabilmesi için tüm muhtar arkadaşlarımızla Türk Kızılay’ında bulunuyoruz” dedi.



Onikişubat Muhtarlar Derneği Başkanı Ramazan Gürpak, konuşmasına şöyle devam etti;



“Bugün Kan bağışında bulunmak üzere Kızılay Kan Bağış Merkezimizde bulunuyoruz. Onikişubat muhtarları olarak hem Kızılay Kan Merkezindeki kan stokuna katkıda bulunmak hem de vatandaşlarımıza farkındalık oluşturulması için bu bağışı tüm Onikişubat muhtarları olarak yapıyoruz. Kızılay bizim ortak değerimizdir. Kızılay başta kan bağışı olmak üzere hem yurt içinde hem de yurt dışında özellikle mazlum coğrafyalarda hilalin gölgesini taşıyarak oralara hizmet ve yardım götürmektedir. Bu vesile ile bu hizmetlerin içinde en önemlisi kan bağışıdır. Zannediyorum pandemiden dolayı kan stoklarında bir sıkıntı var. Bizler yetkililerle görüştük Onikişubat Muhtarları olarak kan stoklarına hem fayda sağlamak hem de vatandaşlarımız için farkındalık oluşturabilmesi için tüm muhtar arkadaşlarımızla burada bulunuyoruz.

Yaklaşık 80’ne yakın muhtarımız kan bağışına destek vermek için bugün buradalar ve ‘Kan ver, hayat kurtar’ şeklinde bir sloganımız var. Buna destek vermek adına tüm vatandaşlarımızı özellikle şu günlerde çekinmeden, pandemi kurallarına dikkat ederek Kızılay’a kan vermeye davet ediyoruz. Hafta sonu biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı var. Vatandaşlarımız sokağa çıkma yasaklarında da yine Kızılay’a gelip kan bağışında bulunabilir. Kızılay’ın kendi sitesinden randevu oluşturuyorsunuz. Oluşturduğunuz randevuyu emniyet güçlerine gösteriyorsunuz ve size geçiş izni veriyorlar. Bu sayede de kan bağışında bulunabiliyorsunuz. Lütfen bunu dikkate alın ”dedi. Haber: Gökhan Çalı