Kahramanmaraş’ta 81 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler son bir hafta içerisinde haklarında yakalama kararı bulunan şüphelileri mercek altına aldı.

Şüphelilerin saklandığı belirlenen birçok ikamete operasyon yapan polis ekipleri, kasten öldürme suçundan cezaevi firarisi aynı zamanda 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A. Ş. (35), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.O. (20), Y. E. O

(18), A. C. T (18), silahla Yehdit suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S. D’nde (26) aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan aranması bulunan 81 kişi yakaladı.

Polis ekipleri tarafından emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 47’si tutuklanarak cezaevine konulurken, 34 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.