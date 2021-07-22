Kahramanmaraş'ta 89 yaşındaki Alzheimer hastası kayboldu!
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 20 Temmuz'da kaybolan 89 yaşındaki Alzheimer hastası Abdurrahman Akdere'nin bulunması için arama çalışmaları sürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 22.07.2021, 21:14 23.07.2021, 21:41
Kırsal Yenidemir Mahallesi'ndeki oğlunun evinden kimseye haber vermeden ayrılan ve geri dönmeyen Akdere'nin bulunması için Valilik talimatıyla, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, güvenlik korucuları, Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekipleri, İHH Arama Kurtarma ekipleri, ANDA arama kurtarma ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 100 kişi arama çalışmasında yer alıyor.
Ekipler, Akdere'nin kaybolduğu bölgenin çevresindeki 30 kilometrelik alanda arama çalışması yapıyor.
AFAD ekipleri, arama çalışmalarında drone da kullanıyor.
ANDA Arama Kurtarma Adana İl Temsilcisi Hasan Kebeli, yaklaşık 100 kişilik ekibin farklı bölgelerde arama yaptığını söyledi.
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