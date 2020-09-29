Kahramanmaraş’ta 9 ayda 72 orman yangını meydana geldi

1 Ocak-24 Eylül 2020 tarihleri arasında Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, sorumluluk sahasında yer alan Kahramanmaraş’ta 72, Gaziantep 58, Kilis 8 ve Hatay 76 olmak üzere toplamda 214 adet orman yangınına müdahale etti.

Hatay’da geçtiğimiz günlerde yaşanan büyük orman yangınında zarar gören bölgede inceleme sürerken, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis’te yaklaşık 250 hektarlık ormanlık alan zarar gördüğü belirlendi.

Orman yangınların başlıca nedenleri ise şöyle; Güvenlik tedbiri almadan ateş yakmak, yakılan ateşi söndürmeden bırakmak.



Özellikle mangal için yakılan ateşin söndürülmeden bırakılması. Sönmemiş sigara izmariti ve kibriti yere atmak. Orman içinde veya bitişiğindeki tarlalarda istenmeyen otları veya tarla anızını yakmak. Gece aydınlatma için ormanda ateşle dolaşmak.

Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmak, güneş ışığının camdan yansıyarak otları yakması. Çocukların orman içinde ateşle oynamaları. Eğlence veya gösteri için ormanda ateşle bir şeyler yapılması, ateş yakılması. Tepelik yerlere selvi benzeri uzun ağaçlar dikilmesi, bunun sonucunda ağacın yıldırımı çekerek yanması, yangının sıçrayarak yayılması. Havaya atılan kurşunlu silahlardan meydana gelir.