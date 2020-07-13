Kahramanmaraş’ta 9. Sınıf öğrencisi iki arkadaş yer fıstığından dondurma külahı ürettiler!
Ürettikleri külahla TUBİTAK’ın düzenlediği 51. Liseler arası araştırma projeleri yarışmasına katıldılar, katıldıkları yarışmada bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılarak teşvik ödülü aldılar.
KAHRAMANMARAŞ 13.07.2020, 17:48 13.07.2020, 18:11
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Genç öğrencilere ise MADO destek vererek külahları daha kolay üretmelerini sağladı.
Nuri Pakdil Bilim Sanat Merkezi Biyoloji Öğretmeni İlkay Akgürbüz yaptığı açıklamada şunları söyledi.
Öğrencilere her zaman destek vereceğine dile getiren MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur şu ifadelere yer verdi.
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