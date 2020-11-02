Kahramanmaraş’ta 9. Sınıfların Yüzyüze eğitimi başladı
Ülke Genelinde Olduğu Gibi Kahramanmaraş’ta 9. Sınıfların Yüz Yüze Eğitime Başlaması Nedeniyle Onikişubat Necmettin Erbakan Proje İmam Hatip Lisesi Tarafından Bir Program Gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 02.11.2020, 18:07
Düzenlenen Programda Mezun Olarak Üniversite Kazanan Öğrencilere Ödülleri Takdim Edilirken Liseye Yeni Başlayan Öğrencilere de Başarılarıyla Örnek Oldular.
Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Üniversiteyi Kazanan Öğrencileri tebrik Ederek Yeni Başlayan Öğrencilere İse Başarılar Diledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz Örnek Bir Program Olduğunu Kaydetti.
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