Kahramanmaraş’ta 9 şüpheli silahlarıyla birlikte suçüstü yakalandı!

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yoğun şekilde suç ve suçluyla mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla havaya ateş eden, çoğunluğu sabıkalı silah taşıyan ve olaylarda silah kullanmaya yeltenen kişilere fırsat verilmiyor. Ekipler, huzur uygulamalarında ve bağ yollarında yapılan denetimlerde silahla meydana gelmesi muhtemel olayları engellemek için yoğun önlemler aldı. Silahla gerçekleşebilecek her türlü olaya anında müdahale eden ekipler, olay yerlerine seri şekilde intikal ederek şüphelileri silahlarla birlikte yakaladı. 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek Mahalle ve parklara yönelik anlık süpürme şeklindeki huzur uygulamalarına ağırlık veren ekipler, yaya ve motorize ekipler ile silahla meydana gelmesi muhtemel olaylarla ilgili kent genelinde yoğun uygulamalar yaptı. Bunun yanı sıra suça meyilli kişiler ve araçlar takip edildi. Çok sayıda adrese de baskın yapıldı. Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, sokak üzerinde silah taşırken 6 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 3 kişi yakalandı. Toplamda 2 adet ruhsatlı tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek olmak üzere toplam 9 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Park ve bahçelerde yapılan denetimlerde 2 şahıs üzerinden suçta kullanılabilecek bıçaklar bulundu. Bulunan bıçaklara el konularak, şahıslara emre aykırı davranıştan işlem yapıldı. Silahla yakalanan 9 şahsa da, adli ve idari işlem uygulandı. Emniyet, ateşli silahlarla vatandaşların huzur ve sükûnetini bozan, havaya ateş eden şahıslara yönelik etkin mücadelenin sürdürüleceğini, vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü tedbirin alınmaya devam edeceğini vurguladı.