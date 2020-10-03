Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki çam ağacına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ 03.10.2020, 15:22 03.10.2020, 19:16
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Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı!

Alınan bilgiye göre, Başar Lekesiz idaresindeki 33 N 4242 plakalı otomobil ile Kümbet Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki çam ağacına çarpması sonucu sürücü yaralandı.


112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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