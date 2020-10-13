Kahramanmaraş'ta Ahilik Haftası Kutlamaları nedeniyle ziyaretler başladı!

Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı Heyet-i kutlamalar nedeniyle Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı; Atarlar Odası, Fırıncılar Odası, Terziler Odası, Kahveciler Odası, Berberler Odası, Kuyumcular Odası, Lokantacılar Odasını, ziyaret ederek Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı Heyet-i diğer oda ziyaretinin ise haftalık proğram dahilinde devam etmekte olduğunu ifade etti.