Kahramanmaraş’ta ahşap evde yangın

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Turan Mahallesi 7004. Sokak üzerinde yer alan 2 katlı ahşap evde kaynak tadilatı sonrası yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanın da müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken, maddi hasar oluştu.